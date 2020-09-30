Скоро в Молдове останутся одни старики...

За последние пять лет в Молдове количество людей в возрасте 65-69 лет увеличилось на 2,7% и составляет на сегодняшний день 28,5%

Согласно данным Национального бюро статистики, на начало 2020 года коэффициент старения населения составил 21,8%, что соответствует высокому уровню демографического старения. По сравнению с началом 2016 года он вырос на 3,3%.

В Молдове на начало 2020 года проживало 574,9 тыс. человек в возрасте 60 лет и старше. Из общего числа пожилых людей около 60% составляли женщины, каждый третий был в возрасте от 60 до 64 лет, а 10,9% - люди старше 80 лет.

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