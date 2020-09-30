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Успенская встала на защиту опозорившегося Шуфутинского
30.09.2020

Как только Любовь Успенская узнала о том, что общественность осуждает Михаила Шуфутинского, певица сразу же обратилась к публике. По словам народной артистки, никто не имеет права посягать на чужой выбор и навязывать свою точку зрения.

Накануне стало известно, что Михаил Шуфутинский почти тайно женился на молодой танцовщице Светлане Юразовой. Выяснилось, что молодожены уже давным-давно знакомы, так как новая возлюбленная шансонье долгое время работала в его шоу-балете.

Светлана стала "спасательным кругом" для Михаила и помогла ему пережить утрату первой жены. Бывшая супруга Шуфутинского скончалась в 2015 году из-за сердечной недостаточности.

Многочисленная аудитория осудила музыканта за столь эмоциональное решение и даже не поздравила кумира с днем свадьбы. По мнению поклонников, между супругами слишком большая разница в возрасте, а таким как Шуфутинский уже пора "заниматься хозяйством и спокойно сидеть на пенсии".

На защиту Михаила встали многие звезды российского шоу-бизнеса. Его поддержала и Любовь Успенская, обратившаяся к ярым фанатам музыканта.

"Чего вдруг напали на Шуфутинского? Его супруга умерла. Он что, не имеет право снова жениться? Тем более со Светланой они знакомы более 20 лет. С чего вдруг надо лезть в жизнь человека, который похоронил жену и остался вдовцом?", – недоумевает народная артистка.
Сама же Любовь Успенская не стала посещать свадьбу давнего друга, так как до сих пор соблюдает жесткий карантин и пережидает вторую волну бушующей пандемии коронавируса.

Софья ГРИНЬ


 
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