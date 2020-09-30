Либералы-демократы считают, что жители Приднестровья не могут выбирать президента Молдовы

Мол, кандидаты не смогут провести качественную агитацию на другом берегу Днестра. О том, что Либерально-демократическая партия Молдовы выступает против открытия 42 избирательных участков в Приднестровье стало известно вчера.

Тудор Делиу, кандидат на пост главы государства от ЛДПМ заявил, что готов опротестовать в суде решение Центральной избирательной комиссии во время эфира передачи на одном из телеканалов.

- Обратился Андрей Нэстасе (платформа ДА). Очень хорошо сделал. Посмотрим, какой будет результат. Если будет необходимо, выступим с обращением и мы.

Кто из кандидатов РМ сможет поехать в Приднестровье и будет убеждать граждан голосовать за него или не голосовать? Практически кандидаты в президенты РМ не смогут выполнить свою миссию по агитации населения Приднестровья, - заявил Тудор Делиу.

Ранее стало известно, что Центризбирком принял решение открыть 42 избирательных участка для жителей ПМР с правом голоса. На прошлых президентских выборах 2016 года голосовало 19 тыс. граждан ПМР.

В 2019-м на парламентских выборах проголосовали почти 38 тыс. граждан, проживающих в Приднестровье.

Автор: Михаил Генчу