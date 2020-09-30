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Общество
МВД Молдовы решило хайпануть, заявив, что было осведомлено о пересечении Владом Плахотнюком границ Румынии и Турции
30.09.2020

МВД Молдовы решило хайпануть, заявив, что было осведомлено о пересечении Владом Плахотнюком границ Румынии и Турции в начале сентября, но заявляло, что не ведает, где находится самодержавный олигарх, строго в целях конспирации.

"Из-за заявлений политиков и информации, опубликованной в СМИ, усилия правоохранительных органов были поставлены под угрозу, что усложняет процесс поиска. Вся  информация проверяется, и когда у нас появится ясность, мы предоставим подробности для общественности".

В общем, звучит как голимая отмазка, чтобы зафиксировать, что что-то делалось, да в последний момент по чужой вине сорвалось. Если знали, то почему не взяли? Если знали, то почему тянули? Если знали, то почему две недели прокуратура составляла запрос для Анкары?

Есть ощущение, что если Плахотнюка не доставят до выборов в Молдову, то Игорь Додон пойдет участвовать в них, как руководитель, сделавший всё, чтобы олигарх смог сбежать.

@Telegram GK


 
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