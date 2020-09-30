30 Сентября 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
Да-да, хотелось бы сначала парковки, а потом уже борьбу с нарушителями
30.09.2020

А не наоборот, как сейчас.

Все правила, касающиеся принудительной эвакуации с улиц столицы автомобилей, припаркованных в неположенных местах, установлены Министерством внутренних дел, а процесс находится под юрисдикцией данного ведомства. 

Об этом в ходе передачи “Loc de dialog” на Radio Moldova заявил мэр Кишинева Ион Чебан.  

Он отметил, что мэрии приходится изучать нововведения “на ходу”. 

- Мы считаем, что, с одной стороны, процесс эвакуации неправильно припаркованных автомобилей очень важен, потому что беспардонных водителей у нас достаточно. С другой стороны – естественно, у водителей должна быть альтернатива, – законные места для парковки, и мы активно работаем в этом направлении, – заявил градоначальник.

@Telegram KP


 
Количество просмотров:
89
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.