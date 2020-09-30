Да-да, хотелось бы сначала парковки, а потом уже борьбу с нарушителями

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Общество
А не наоборот, как сейчас.
Все правила, касающиеся принудительной эвакуации с улиц столицы автомобилей, припаркованных в неположенных местах, установлены Министерством внутренних дел, а процесс находится под юрисдикцией данного ведомства.
Об этом в ходе передачи “Loc de dialog” на Radio Moldova заявил мэр Кишинева Ион Чебан.
Он отметил, что мэрии приходится изучать нововведения “на ходу”.
- Мы считаем, что, с одной стороны, процесс эвакуации неправильно припаркованных автомобилей очень важен, потому что беспардонных водителей у нас достаточно. С другой стороны – естественно, у водителей должна быть альтернатива, – законные места для парковки, и мы активно работаем в этом направлении, – заявил градоначальник.
@Telegram KP
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