Да-да, хотелось бы сначала парковки, а потом уже борьбу с нарушителями

А не наоборот, как сейчас.

Все правила, касающиеся принудительной эвакуации с улиц столицы автомобилей, припаркованных в неположенных местах, установлены Министерством внутренних дел, а процесс находится под юрисдикцией данного ведомства.

Об этом в ходе передачи “Loc de dialog” на Radio Moldova заявил мэр Кишинева Ион Чебан.

Он отметил, что мэрии приходится изучать нововведения “на ходу”.

- Мы считаем, что, с одной стороны, процесс эвакуации неправильно припаркованных автомобилей очень важен, потому что беспардонных водителей у нас достаточно. С другой стороны – естественно, у водителей должна быть альтернатива, – законные места для парковки, и мы активно работаем в этом направлении, – заявил градоначальник.

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