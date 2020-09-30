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Политика
Генпрокурор: "Непозволительная задержка не даёт установить истину и наказать виновных"
30.09.2020

"Кража миллиарда" — генпрокурор хочет сдвинуть с места судебные дела, которые ходят по инстанциям 5 лет без всякого результата.

Александр Стояногло предложил выделить особый состав судей на основе суда мун. Кишинев и уголовной коллегии Апелляционной палаты Кишинева. Они и будут вести резонансное дело.

"Непозволительная задержка не даёт установить истину и наказать виновных", — заявил генпрокурор.

Стояногло сообщил, что  в Прокуратуре Антикоррупции и Прокуратуре по борьбе с оргпреступностью и особым делам ожидается завершение большого числа дел, связанных с "кражей миллиарда".

Видимо, генпрокурор опасается, что все эти дела, отправленные в суд, так там и застрянут, попав в уже накопленную кучу пыльных папок. Учитывая непростую историю расследования, его опасения понятны.

@Telegram SP


 
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