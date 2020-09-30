Водораздел между лидерами партий блока ACUM Майей Санду и Андреем Нэстасе, претендующих на пост президента Молдовы и представление на ноябрьских выборах проевропейского избирателя, становится всё шире.

По итогам вчерашнего дня проявились не только различия в подходах обоих политиков, но и явное несовпадение программ.

Партия Нэстасе, скажем, очень сдержанно относится к инициативе коллег требовать отставку председателя Центризбиркома Дорина Чимила, если не сказать, что политформирование он на своем посту устраивает, и, в принципе, у Нэстасе не будируют столь агрессивно тематику открытия избирательных участков за рубежом (https://t.me/romania_ru/17112), как у Майи Санду.

Сильно разнится у обоих правых кандидатов и тактика. Если Нэстасе пытается убедить людей на местах, что он вечно всем жертвовал ради Санду, а та ни с чем не справилась (что правда, однако и Нэстасе выдающихся успехов в исполнительной власти на посту главы МВД не продемонстрировал) и поэтому справедливо дать шанс попробовать ему. Нэстасе в качестве тона своей кампании всячески напоминает про период сразу после отстранения Плахотнюка, как эпоху упущенных возможностей, кивая в сторону двух партнеров по коалиции, которые к подобному привели и намекает, что декларация о статусе захваченного государства в Молдове еще может привести к юридическим эффектам.

В противовес Майя Санду несет совершенно иной месседж. Экс-премьер утверждает, что уже имеет договоренности о выделении раз в год на протяжении её президентского мандата 100 миллионов евро от внешних партнеров на региональное развитие, которое будет доступно абсолютно всем местным администрациям, независимо от политической принадлежности (это калька с не самой эффективной (https://t.me/romania_ru/17053), но при этом работающей программы регионального развития ЕС в Румынии).

Также Санду обещает вычистить, пусть и с нарушением закона, судейский корпус, куда Игорь Додон затащил лиц с запятнанным реноме (а многие судьи хорошо известны на местах не с лучшей стороны), однако ухудшает свои позиции завуалированными намёками, что избавится от генпрокурора Александра Стояногло, который как раз позакрывал уголовные дела, которые велись в том числе коррумпированными судьями с соответствующими неправовыми вердиктами. Лейтмотивом же всех движений Санду становится лозунг, что она, в качестве президента, объявит коррупцию угрозой "номер один". Что под этим скрывается и что это изменит политик не объясняет, а значит это просто лозунг.

По-разному видится проевропейским конкурентам и период после выборов. Если президент Санду нацелена на жесткую конфронтацию и слом парламента вплоть до готовности рисковать отставкой, дабы не допустить Игоря Додона на пост премьер-министра, то Нэстасе не исключил, что в случае избрания сможет создать новое большинство, которое выдвинет премьером его однопартийца Александра Слусаря, дав понять, что ПСРМ, избавившись от Додона, становится вполне себе приемлемым партнером для диалога.

В целом же можно сказать, что на самом деле программы обоих кандидатов достаточно бедные, хоть и более реалистичные, чем будет программа Игоря Додона. Другое дело, хватит ли этого скудного реализма, в котором проскальзывают нотки патетики вперемежку с радикализмом, чтобы убедить местный актив и избирателя.

@Telegram MiT