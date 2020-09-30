Игорь Волницкий: меня уже ничего не удивляет в молдавской прессе и политике

Он пояснил отношение прессы к предстоящим выборам в Молдове.

В начале любой избирательной кампании в нашей республике, или даже вне этих событий, пресса и лидеры мнений – блогеры, политологи аналитики и другие, разделяются на «своих» и «чужих».

Директор Консалтинговой Компании по продвижению имиджа Poliexpert и медиа-менеджер Игорь Волницкий считает, что в этот момент начинается битва между этими двумя лагерями, иногда куда более беспощадная, чем между политиками.

Представители СМИ готовы отгрызть друг другу горло, доказывая преданность своему кумиру – кандидату или партии, и идут на самые недостойные для журналистов поступки, изобретая «медийные бомбы» на ровном месте.

Затем эти «бомбы» пытаются донести до общественности любыми доступными способами.

- Лично я всегда старался держаться подальше от подобных разделений на «своих» и «чужих», но очевидно, некоторым это не нравится, и они очень стараются поместить меня в разные политические горшки.

Таким образом, на протяжении долгого времени я был кем угодно – и представителем ШОРа, и Додона, и Усатого, и Нэстасе, и Филата и т. д. Меня нисколько не огорчают эти рациональные выводы и информация из надежных источников.

Я слишком много видел и слишком много знаю, чтобы удивляться политике или прессе в Республике Молдова. К тому же у меня такой плотный график, что я не могу позволить себе участвовать в таких бесконечных спорах, в результате которых каждый так или иначе остается при своем мнении. Более того, я стараюсь с пониманием относиться к тем, кто запускает такие «медийные бомбы», потому что понимаю, в каком замешательстве они оказались не по своей воле.

И вот какое замешательство: я управляю консалтинговой и имиджевой компанией, которая работает в Республике Молдова двенадцатый год. За это время нашими услугами воспользовались около 90% тех, кто занимался или занимается активной политикой. Многие просто не понимают, что означает такая компания, и когда где-то появляется информация о том, что политический деятель пользуется нашими услугами, сразу возникает ассоциация «вот кто консультирует политика или партию Х.

Например, у нашей компании 52 услуги, и они предназначены не только для политиков, – пояснил медийный эксперт Игорь Волницкий в интервью для Tribuna.

Автор: Михаил Генчу