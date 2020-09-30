Лидер ДПМ запускает кампанию: Мы хотим другую политику

Лидер Демократической партии Молдовы (ДПМ) Павел Филип заявляет, что президентская избирательная кампания ещё официально не началась, но политическая сцена уже полна обвинений и критики, сообщает ТРИБУНА.

«В этот сложный для страны момент мы решили прислушаться к людям, потому что, когда вы находитесь на распутье, ответ приходит от народа. В этом контексте ДПМ запускает кампанию «Другая политика», кампания внутренних консультаций со всеми членами партии, поддерживающими нас, чтобы совместно принять решение о дальнейших действиях.

Мы хотим проводить иную политику, чтобы все, кто поддерживает нас и входит в команду ДПМ, были в курсе ситуации в партии и в стране. Мы хотим проводить иную политику, хотим, чтобы решения в партии принимались не как в большинстве политических формирований РМ, руководством, а всеми членами партии», – сказал Филип на брифинге для прессы.

В то же время Филип объявил, что в течение этого периода депутаты и члены руководства ДПМ организуют обсуждения с членами и сторонниками, во всех территориальных организациях.

«Люди скажут, как они видят наши дальнейшие действия, чего они хотят для Республики Молдова и для своего населённого пункта. Вместе с людьми территориальных организаций мы будем решать, как партия будет действовать накануне первого и второго туров президентских выборов, примем решения о способе оценки деятельности наших представителей в Правительстве и продолжим ли нахождение в Правительстве.

Решения будут приняты и о том, как ДПМ будет действовать после выборов, в том числе в контексте политической реконфигурации или возможных досрочных выборов. Мы будем еще более активно общаться с нашими членами и сторонниками. В ДПМ работают неординарные люди, граждане ценят и уважают представителей наших территориальных организаций в своих населенных пунктах. Именно они лучше всех знают, что стране нужно в данный момент, и именно с ними мы будем консультироваться по решениям, которые примем в будущем», – добавил Филип.

Мария Кипер