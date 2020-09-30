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Здоровье
Качественные вакцины от гриппа и Covid-19 можно будет свободно купить в аптеке?
30.09.2020

Приоритет в вакцинации от вирусов и Covid-19 будут иметь группы риска, а как же остальные граждане?

Наступает время сезонных заболеваний, осложненное пандемией коронавируса. Учитывая экспоненциальный рост количества применений противовирусных вакцин и вакцин против Covid-19, были определены группы риска, которые будут иметь приоритет в процессе вакцинации. Но для государства важно обеспечить доступ к услугам и лекарствам для всех граждан. По словам директора Агентства по лекарствам и медицинским изделиям Еремея Присяжнюка, решить вопрос с обеспечением граждан вакциной от гриппа и Covid-19 поможет продажа препаратов для вакцинации в аптеках.

- Более гибкий, более конкурентный и более дешевый рынок для граждан также может быть обеспечен за счет продажи качественных вакцин в аптеках, как это делается в европейских странах, - заявил Еремей Присяжнюк в эксклюзивном интервью для moldpres.md.

Продажа вакцин в аптеках была запрещена приказом Минздрава в 2005 году.

Государственные учреждения ведут переговоры или уже заключили соглашения с несколькими международными организациями и фармацевтическими компаниями для обеспечения необходимого количества вакцин против гриппа и Covid-19 для граждан Республики Молдова. 

Подготовил Михаил Генчу


 
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