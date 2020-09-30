Здоровье Коронавирус в Молдове, данные на 30 сентября 2020: + 1013 новых случаев, это не рекорд, это катастрофа В Молдове в общей сложности зарегистрировано 53 042 случаев заражения коронавирусом с момента подтверждения диагноза у первого пациента. За минувшие сутки на 30 сентября 2020 в Молдове выявлено 1013 новых случаев заражения коронавирусом, по данным Министерства здоровья, труда и соцзащиты РМ. Общее число случаев в нашей стране с начала пандемии составило 53 042 случаев. 12725 - активных случаев 3472 - сделано тесты за сутки 3161 - первичных 311 - повторных 283009 - всего тестов с начала пандемии 38 997 - всего выздоровевших 1320 - общее число погибших В Румынии зарегистрирован новый антирекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки - 2 158 новых случаев. В соседней Украине - рекордные 4027 человек Павел МУНТЯН

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