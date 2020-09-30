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Здоровье
Коронавирус в Молдове, данные на 30 сентября 2020: + 1013 новых случаев, это не рекорд, это катастрофа
30.09.2020

В Молдове в общей сложности зарегистрировано 53 042 случаев заражения коронавирусом с момента подтверждения диагноза у первого пациента.

За минувшие сутки на 30 сентября 2020 в Молдове выявлено 1013 новых случаев заражения коронавирусом, по данным Министерства здоровья, труда и соцзащиты РМ.

Общее число случаев в нашей стране с начала пандемии составило 53 042 случаев.

12725 - активных случаев

3472 - сделано тесты за сутки

3161 - первичных

311 - повторных

283009 - всего тестов с начала пандемии

38 997 - всего выздоровевших

1320 - общее число погибших

В Румынии зарегистрирован новый антирекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки - 2 158 новых случаев.

В соседней Украине - рекордные 4027 человек

Павел МУНТЯН


 
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