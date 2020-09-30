Коронавирус в Молдове, данные на 30 сентября 2020: + 1013 новых случаев, это не рекорд, это катастрофа

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Здоровье
В Молдове в общей сложности зарегистрировано 53 042 случаев заражения коронавирусом с момента подтверждения диагноза у первого пациента.
За минувшие сутки на 30 сентября 2020 в Молдове выявлено 1013 новых случаев заражения коронавирусом, по данным Министерства здоровья, труда и соцзащиты РМ.
Общее число случаев в нашей стране с начала пандемии составило 53 042 случаев.
12725 - активных случаев
3472 - сделано тесты за сутки
3161 - первичных
311 - повторных
283009 - всего тестов с начала пандемии
38 997 - всего выздоровевших
1320 - общее число погибших
В Румынии зарегистрирован новый антирекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки - 2 158 новых случаев.
В соседней Украине - рекордные 4027 человек
Павел МУНТЯН
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