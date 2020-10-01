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Президент вручил Александру Муравскому Орден Республики
01.10.2020

Неожиданный сюрприз в День рождения.

Вчера, 30 сентября, президент Молдовы Игорь Додон в ходе официальной церемонии в Президентском дворце вручил гражданам Республики Молдова высокие государственные награды. Орденов и медалей удостоились люди, работающие в сфере агропромышленного комплекса и здравоохранения.

В числе лиц, удостоенных награды за заслуги в повышении эффективности сельскохозяйственного производства и существенный вклад в развитие социально-экономической инфраструктуры, экономист, бывший министр экономики, вице-премьер-министр РМ, бывший депутат Парламента Молдовы Александр Сергеевич Муравский, которому сегодня исполнилось 70 лет.

Александр Муравсикй поблагодарил Игоря Додона за высокую оценку его многолетнего труда на благо страны

- Сегодня мой юбилей принес мне самый большой сюрприз за первые 70 лет моей жизни. Президент страны И.Н. Додон вручил мне Орден Республики. Думаю, все друзья понимают мои чувства и не ждут от меня пространных речей. Спасибо всем, кто верил в меня, кто поддерживал в трудные минуты, кто трудился со мной бок о бок над решением трудных проблем. Спасибо Президенту за столь высокую оценку моего почти полувекового труда на благо страны, - написал Александр Муравский на своей странице в Facebook.

Поздравляем с заслуженной наградой!

Подготовил Михаил Генчу


 
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