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Политика
Сырбу готов стоять грудью ради того, чтобы Канду дали шанс стал президентом
01.10.2020

На верной службе человек. В Pro Moldova объявили, что обратились в Высшую судебную палату в связи с отказом ЦИК-а допустить кандидатуру Андриана Канду к президентским выборам. Об этом общественность уведомил не кто иной, как Сергей Сырбу - более того, бывший коммунист пригрозил "дальнейшей борьбой", если решение по Канду останется в силе.

- Дело PRO MOLDOVA против ЦИК поступило в ВСП!

Я также подал (мотивированную) апелляцию непосредственно в Высшую судебную палату. Закон применялся неправильно, наши доказательства полностью игнорировались, а права тысяч избирателей попирались!

Через три дня будет ясно, есть ли у нас закон и право в стране! - кипит Сырбу в Facebook.

Автор: Дан Дудка


 
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