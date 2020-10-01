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Политика
Правительство утвердило новый проект изменений Конституции
01.10.2020

Проект изменения Конституции Молдовы проводился в плотном сотрудничестве с экспертами Совета Европы.

Сегодня, 30 сентября, правительство утвердило новый проект изменения Конституции, разработанный при поддержке экспертов Совета Европы и с учетом рекомендаций Конституционного суда. Представлявший проект глава Министерства юстиции Фадей Нагачевский отметил, что это очень важный шаг для начала внедрения реформы юстиции.

№Утром. На брифинге для прессы, министр юстиции заявил, что новый проект изменения Конституции Молдовы проводился в плотном сотрудничестве с экспертами Совета Европы – соответствующая информация появилась уже сегодня на официальном сайте СЕ.

- Совет Европы подтвердил, что проект конституционных изменений, продвигаемых сейчас правительством Молдовы, с последующим утверждением парламентом, полностью соответствует недавним рекомендациям Венецианской комиссии. Сразу после его повторного утверждения правительством, он будет опубликован в «Официальном мониторе», в том числе и пояснительная записка к нему и решение правительства. После этого он будет передан на рассмотрение КС, для получения соответствующего отзыва судей, чтобы впоследствии документ мог быть направлен на рассмотрение парламента РМ, - заявил Фадей Нагачевский, слова которого цитирует a-tv.md.

Министр призвал депутатов парламента проголосовать за данный документ, еще раз подчеркнув, что он был разработан в плотном сотрудничестве с Советом Европы и с учетом всех рекомендаций Венецианской комиссии.

- Хочу обратить внимание всех политиков Молдовы, что то, что продвигает Министерство юстиции, делается под присмотром Совета Европы и полностью соответствует европейским стандартам. Поэтому, я прошу поддержки от политических партнеров внутри Молдовы, от депутатов парламента, чтобы мы, наконец, могли начать столь необходимые и так ожидаемые изменения в судебной системе страны. Чтобы она была отделена от политики, чтобы мы могли внедрить реформу юстиции, которая консолидирует судебную систему и ограничит политическое влияние на систему юстиции, - призвал министр юстиции.

Подводя итог, Нагачевский подчеркнул, что изменения Конституции – это первый шаг на пути реального реформирования системы юстиции.

Напомним, 22 сентября, Конституционный суд объявил не соответствующими Высшему закону РМ ряд поправок, предложенных Министерством юстиции, относительно реформирования деятельности судебной системы и Высшего совета магистратуры. Такое решение КС министр юстиции Фадей Нагачевский назвал «подозрительным», отметив, что Конституционный суд мог в любое время обратиться к правительству по поводу утвержденного им законопроекта, однако не сделал этого.

Подготовил Михаил Генчу


 
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