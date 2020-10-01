19 европейских стран подписали совместную декларацию о выборах в Молдове. Документ был распространен по email, а также опубликован на страницах некоторых дипмиссий (не всех, подписавших декларацию) в социальных сетях.

Причем на странице посольства Германии в Facebook текст появился только на русском языке — что выглядит крайне непривычно. На странице посольства Франции в РМ, например — на трех языках. А страница посольства Румынии вообще этот текст не опубликовала. Как будто документ рассылали в чрезвычайной спешке, и тут уж кто как сумел, так и запостил.

Декларация призывает политиков и госучреждения Молдовы провести "образцовый избирательный процесс" [...], "свободный от вопиющих практик прошлого, таких как подкуп голосов, злоупотребление административным ресурсом, давление на местных лидеров и государственных служащих".

Кроме того, Молдову призвали "в полной мере и без дальнейших промедлений выполнить рекомендации Венецианской комиссии и ОБСЕ/БДИПЧ, чтобы гарантировать прозрачность финансирования партий и кампаний. Все граждане должны иметь возможность голосовать в безопасных условиях, несмотря на пандемию коронавируса".

Декларацию подписали Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Чешская Республика, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Румыния, Словакия, Словения и Швеция.

Не то, чтобы кто-то был против. Все решительно за "образцовый избирательный процесс", и чтобы "без вопиющих практик прошлого". Но декларация звучит как-то категорически — с интонациями, которые знакомы нам по недавним заявлениям из ЕС в адрес Белоруссии.

По дивному совпадению, заявление 19 стран появилось синхронно с регистрацией Майи Санду в качестве кандидата в президенты. И скорее всего, придаст дополнительный импульс пропагандистской кампании о "фальсификациях", маховик которой раскручивают в эти дни в Молдове некоторые претенденты на пост президента.

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