Влад Плахотнюк снял себе номер в турецкой гостинице Titanic Mardan Palace в Анталье

Телеканал JurnalTV утверждает, что по этому паспорту Влад Плахотнюк (подпись Влада Георгиевича в правой части) снял себе номер в турецкой гостинице Titanic Mardan Palace в Анталье, куда заселился 10 сентября.

В Турции его якобы посещали политики Андриан Канду, Владимир Чеботарь, Владимир Андронаки и экс-премьер Влад Филат. Двое последних визиты в Турцию подтверждают, но встречу с олигархом отрицают.

Телеканал добавляет, что в начале сентября Плахотнюк был в ОАЭ, где встречался с болгарским бизнесменом с сомнительной репутацией Василом Божковым, собственником предприятия "Национальной лотерея Молдовы". Помимо этого бывший лидер молдавских демократов также пытался в ОАЭ получить убежище.

28 сентября олигарх вылетел из Турции на Кипр в сопровождении двух мужчин и одной женщины.

От себя заметим, что если у Плахотнюка не диппаспорт, то в любом случае он выдан на период 2017-2024 годов. Что за краткосрочные документы?

@Telegram MiT