Эпидемиолог НАОЗ: 1000 случаев для Молдовы очень много, и это должно нас насторожить

1000 человек, положительно протестированные на COVID-19 за один день, является очень большим числом для Республики Молдова, и власти должны найти новые решения, чтобы остановить массовое распространение вируса. Об этом заявил эпидемиолог Национального агентства общественного здоровья Алексей Чебан, передает IPN.

„Это тревожная цифра. Это была и ожидаемая цифра, поскольку прогнозы показали рост передачи вируса на территории Республики Молдова. Конечно, можно посмотреть на цифры в европейском регионе, которые также растут. Но 1000 случаев для Республики Молдова очень много, и это должно всех нас насторожить. Мы должны проанализировать все, что мы сделали до сих пор и прийти с новыми этапами в предотвращении и контроле за инфекцией COVID-19”, - заявил Алексей Чебан в ходе передачи „Punctul pe AZi”.

По словам представителя НАОЗ, люди продолжают вести себя так, как будто они ограждены от вируса, а это приводит к увеличению количества инфицированных.

На вопрос, какие ограничения будут применяться в административно-территориальных единицах, находящихся под красным кодом, Алексей Чебан уточнил, что в первую очередь будут учитываться общие ограничения, которые применяются на уровне страны, а затем территориальные чрезвычайные комиссии общественного здоровья будут принимать определенные решения.

„Для территорий, имеющих красные и оранжевые коды, назначается механизм, который предусмотрен в главе 11 Плана подготовки и реагирования в разделах: для проведения и организации религиозных услуг, для деятельности рынка, для учебных заведений, для медицинских учреждений. Они будут внедрены в контексте оценки рисков на местном уровне. Например, будет принято решение о прекращении работы общественного транспорта или о корректировке системы общественного транспорта”, - добавил чиновник.

Кроме того, Алексей Чебан отметил, что решения будут приниматься местными органами власти непосредственно с консультацией Национального агентства общественного здоровья и Министерства здравоохранения.

В среду, 30 сентября, в Республике Молдова было зарегистрировано наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирсуной инфекции за день, с начала пандемии -1 013 новых случаев заражения. В целом, количество заболевших превысило 52 тысячи.

В понедельник, 28 сентября, в 26 административно-территориальных единицах было объявлено с 1 октября чрезвычайное положение в области общественного здоровья. В число населенных пунктов входит и столица Кишинев. Для этого был объявлен „красный код” предупреждения. Решение приняла Национальная чрезвычайная комиссия по общественному здоровью.