На рынок за витаминами: экзотические фрукты дешевеют, а цены на местные лакомства не меняются

Экзотические фрукты, появившиеся на рынках, стали гораздо доступнее. По словам торговцев, это связано со снижением цен у производителей — начался новый сезон.

"Экзотические фрукты подешевели. Если киви стоил летом 80 леев, то сейчас - 60. Цена на мандарины упала с 50 до 40 леев. Так же и с лимонами. Летом их везли из Аргентины, они стоили 50-60 леев, а сейчас 30. Сейчас их завозят из Турции".

Однако мнения покупателей разнятся:

"Смотрю, что бананы по 15 леев, лимоны тоже по разумной цене. Раньше бананы были дороже: 20-25 леев. Знаю хорошо, потому что покупала. Цитрусовые брала по 45-60".

"В последнее время стали доступнее. Бананы до этого и по 25 леев были, а сейчас подешевели: 13, бывает, 12".

- Я не покупаю, дорогие. Может, и хочется иногда, но...

- Ждете, пока они подешевеют?

- Нет, я не жду. Не покупаю. Я учительница, не могу себе их позволить.

"Не дорогие и не дешевые. Но для наших зарплат, и в особенности, пенсий, цены высокие. Но что делать, если надо?".

Цены на местные фрукты остаются прежними.

"Импортные - очень дешёвые, а цены на местные - слишком высокие. Это не очень хорошо. Покупаем меньше и стараемся выращивать свои дома".

Репортер PUBLIKA TV Ангелина Унгуряну: "Если хотите, чтобы на вашем столе постоянно присутствовали свежие фрукты, вы должны знать, что за килограмм яблок, слив и груш придется заплатить 60 леев".

На столичных рынках килограмм яблок стоит около 10 леев. В то же время, за сливы нужно отдать 20, а за груши около 30 леев. Прежнюю стоимость сохраняет и виноград: от 20 леев за килограмм.