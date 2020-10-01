Бывший Премьер-министр Ион Стурза продал еще один бизнес: «Нужно уметь провожать «ребенка» из дома в нужное время»

Предприниматель Ион Стурза, бывший Премьер-министр Республики Молдова, на протяжении многих лет основал и продал несколько предприятий, а вчера он «расстался» со своим проектом, сообщает ТРИБУНА.

«Я не женюсь на… бизнесе. Бизнес – это просто бизнес и не более того. У мужчины должна быть профессия, занятие. Предпринимательство – это профессия, хотя я признаю, что так же, как вам нужен голос, чтобы петь, вам нужно призвание, чтобы заниматься бизнесом. Мужчине подходит утором – после гимнастики, бритья и завтрака – выйти «на охоту». Естественный инстинкт удовлетворения потребностей семьи. В «охоту» не влюбишься. Хотя… Я основал и продал, думаю, десятки предприятий, более мелкие и более крупные. Оппортунист и во многих сферах. Но я не был влюблен в них и создавал их не для того, чтобы кому-то их оставить в наследство. Кроме одного – Liberty Technology Park в Клуж-Напока. Сегодня я прощаюсь и с ним…», – сообщил бизнесмен в социальной сети.

Стурза сообщил, что сделка по продаже крупному фонду недвижимости и престижному американскому университету завершена. «Мы стали свидетелями переходного периода, который завершился утверждением властями Городского Плана, который предусматривает великолепное развитие в ближайшие годы, внесение инвестиций в размере не менее 60 миллионов евро. Liberty родился из смелого видения (говорю без скромности) построить IT-экосистему в Клуж, идентичную лучшим практикам, в условиях полного кризиса, после 2009 года, без клиентов, в городе неопределенностей. Мне понравилась атмосфера, тысячи молодых сотрудников эпохи цифровых технологий. По его словам, местные жители лестно прозвали Liberty – «цифровым сердцем Трансильвании». – отметил он.

Бывший Премьер также рассказал, почему он его продал. «Потому что нужно уметь провожать своего «ребенка» из дома. Передать его тому, кто сможет развить его дальше», – сказал бизнесмен, живущий в Румынии.

ТРИБУНА уточняет: в сентябре 2019 года Ион Стурза подписал сделку о продаже Liberty Technology Park площадью 46000 кв.м в Клуж-Напока американцам из компании White Star Real Estate и инвестиционному фонду американского университета – сообщил Economica.net. По данным источников в прессе за Прутом, сумма сделки составила около 40 миллионов евро.

Кристина Гурез