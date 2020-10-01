Во втором квартале 2020 экспорт алкогольных напитков из Молдовы на внешние рынки увеличился на 12% на общую сумму $50,8 млн

Это связано с увеличением примерно вдвое экспорта неденатурированного этилового спирта, в то время как экспорт виноградных вин сократился примерно на 12%. Лидером в этом отношении по-прежнему остается Беларусь, в которую во втором квартале 2020 года было экспортировано 15,5% алкоголя. При этом поставки на этот рынок снизились примерно на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Статистические данные показывают, что Румыния занимает 2-е место в рейтинге рынков сбыта алкогольной продукции из Молдовы с долей 9,9%. На 3-ем месте оказалась Турция с долей 8,5%.

Экспорт алкогольной продукции в Грецию увеличился почти в 7 раз, заняв четвертое место в топ-10 рынков сбыта алкогольной продукции из Молдовы. Такое развитие событий можно объяснить высоким спросом на алкоголь для производства дезинфицирующих средств в условиях пандемии.

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