Заявление: «Черная кошка все еще путается под ногами членов блока ACUM»

Политолог Аурелия Перу заявляет, что «черная кошка все еще путается под ногами членов блока ACUM, дезагрегированного эгоистичным и бессмысленным началом», сообщает ТРИБУНА.

«Мы игнорируем историю финансирования, полученного из госбюджета – после внесения поправок в закон и их ретроактивного применения (!), благодаря чему только ПСРМ и PAS получают 2 миллиона леев ежегодно, начиная с 2016 года, за участие в президентских выборах. Напрасно Нэстасе сдался в первом туре и работал на Санду, и ее победу. Он остался без блока, и без вознаграждения из бюджета, как и положено в отношениях партнеров. Я удивлена, что на эту деликатную тему не обращает внимания наша независимая и менее независимая пресса», – написала Перу в социальной сети.

Политолог также сослалась на «решение от 25 сентября, когда Майя Санду, Ренато Усатый, Дорин Киртоакэ, Октавиан Цыку и Тудор Делиу, кандидаты, зарегистрированные в президентской гонке, а также другие все еще не зарегистрированные, направили международному сообществу письмо, в котором выразили озабоченность в связи с попытками фальсификации выборов действующим президентом Игорем Додоном и ПСРМ».

«Похоже, что «фильтры» председателя ЦИК Дорина Чимил тоже не сработали, после скандального циркуляра, который среди всего прочего запрещал партиям финансировать своих кандидатов в кампании, он проголосовал за открытие 42 избирательных участков в Приднестровье и 17 в России. Недостающим звеном среди подписавших послание был никто иной, как Андрей Настасе. Разве они не «поместятся» с Майей Санду даже в тексте письма? Почему подписавшиеся стороны так спешили с апелляцией на выходных, не дожидаясь понедельника, чтобы узнать решение Платформы DA, четко выраженной проевропейской партии?», – также написала Перу.

Кристина Пендя