Премьер-министр Ион Кику: демократия предполагает компромисс, даже тогда, когда ты на 100% прав

Мы давно пытаемся провести интервью с Ионом Кику, Премьер-министром Республики Молдова, поэтому вопросы менялись несколько раз. Наконец, в интервью ТРИБУНА глава Кабинета Министров рассказал о пандемии COVID-19 и о том, насколько подготовлена медицинская система, о национальной экономике и глобальном экономическом кризисе, о засухе и поддержке бизнеса, а также о других актуальных темах.

ТРИБУНА: Господин Премьер-министр, у Вас, наверное, самый сложный мандат в качестве главы Исполнительной власти. Казалось, год начался хорошо, но затем последовали эпидемия, чрезвычайное положение, ограничения, засуха, наводнения, экономический кризис. Как бы вы вкратце оценили ситуацию в стране сегодня?

ИОН КИКУ: Не будем обольщаться… Действительно, с точки зрения бюджета, но не с экономической, год начался неплохо. На фоне нулевого экономического роста в четвертом квартале 2019 года и менее 1% в первом квартале 2020 года, накопления в бюджете по итогам первых 2 месяцев 2020 года превысили аналогичные показатели соответствующего периода 2019 года примерно на 1,6 миллиарда лей. Это объясняется отменой множества таможенных схем и упрощением налогового администрирования. В этом раздеде еще есть резервы. Также упорядочением налогового и таможенного администрирования объясняется тот факт, что на фоне резкого падения ВВП примерно на 7,2% в первой половине 2020 года поступления в национальный публичный бюджет (ВНП) почти на том же уровне, что и в прошлом году. Передо мной «зебра» (таблица Excel, отражающая накопление дневного бюджета), которая показывает, что по состоянию на утро понедельника (28 сентября) средние дневные доходы в 2020 году, агрегированные по всем компонентам ВНП, всего почти на 1 миллион леев ниже, чем за аналогичный период 2020 года. А чтобы лучше понять последствия пандемии, сообщаю вам, что ежедневно в феврале 2020 года (последний месяц перед пандемией) мы накопили в среднем по BНП на 31 миллион леев больше, чем в феврале 2019 года. Ежедневно в феврале мы получали в бюджет больше денег, чем в 2019 году, на 31 миллион лей! Этого достаточно для реализации проекта «Хорошие дороги» в одном районе. Вот во сколько нам обошлась пандемия с точки зрения доходов бюджета. Что касается расходов бюджета, я даже не говорю…

Это действительно чрезвычайно сложный мандат, но неправда, что только из-за пандемии, засухи и «расположения звезд на геополитическом своде». Основным фактором, усложнившим этот мандат, является вирус безответственного популизма, присущий абсолютному большинству политиков страны. Политики Молдовы даже политизировали эпидемию, несмотря на призывы ВОЗ. Они путали людей популистской ложью, пытаясь показать ложную заботу. Поток популистской лжи настолько силен, что невозможно отличить реальность от электоральных утопий.

Я ответственно заявляю, что самая большая проблема в управлении эпидемиологическим и экономическим кризисом – это популизм политиков.

Т.: Возвращаясь к теме дня, насколько медицинская система была подготовлена к пандемии?

И.К.: Пандемия стала испытанием для национальной системы здравоохранения, и теперь мы «пожинаем плоды» всего, что не было сделано в области здравоохранения. Старые больницы, устаревшее медицинское оборудование, неэффективно управляемые инвестиции, скромные зарплаты, нехватка персонала, недостаточная подготовка и многое другое – все это ударило сейчас. Мы должны признать, что Республика Молдова живет за счет инфраструктуры здравоохранения, построенной в советский период. То же самое в образовании, энергетике, дорогах. Здесь я хочу поблагодарить команду министра Думбрэвяну и поклониться всем медицинским работникам, участвующим в лечении пациентов с COVID! Это совершенно особенные люди, достойные и с большим сердцем!

Засуха нанесла серьезный удар по социально-экономической ситуации. 2020 год чрезвычайно засушлив и наступил после нескольких лет, в течение которых дефицит осадков ощущался постоянно. Он как 1947 год, год голода. Засуха скомпрометировала урожай и показала нам, что нам срочно необходимо построить функциональную и эффективную сеть ирригационных систем. Но игнорирование технологий и севооборота терпеть уже невозможно. Государство со следующего года больше не будет финансировать сельское хозяйство, производимое исключительно на «Боже, пошли дождь». Мы будем стимулировать технологизацию сельского хозяйства и заботу о почве.

Наводнения из-за проливных дождей также принесли непредвиденные убытки и расходы. Наводнения проверили подготовленность сотрудников Инспектората по чрезвычайным ситуациям, которые, как обычно, были подготовлены и мобилизованы.

Т.: Господин Премьер-министр, такое ощущение, что Вы глубоко обеспокоены политической полемикой. Однако мы строим демократическое государство и, наверное, пора её принять…

И.К.: На самом деле, демократический процесс предполагает компромисс, даже если ты думаешь, что на 100% прав. А политики не слышат друг друга и представляют уродливый пример социального разделения. Ни один из них не является держателем абсолютной истины. Думаю, им нужно помнить, что у них общая задача – способствовать выведению страны из кризиса с минимальными потерями. Политический эгоизм не может быть выше этой миссии. Я принимаю и считаю полезной полемику о поиске лучших решений. Политическая полемика в этом году не сосредоточена на поиске решений. Это радикальный конфликт между политическими группами с целью произвести впечатление и обмануть людей. Чтобы казаться щедрыми, они предлагают только разделить деньги, не пытаясь понять, есть ли деньги. Если мы последуем их «совету», у нас скоро закончатся деньги на лекарства и другие предметы первой необходимости для лечения эпидемии, на зарплаты и пенсии. Правительство – ответственная структура и не может принять такие подходы.

Кристина Гурез