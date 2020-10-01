Доржались - ситуация с ковидом в Молдове, кажется, вышла из-под контроля

Записки рассерженного журналиста "КП".

Коронавирус держит Молдову в напряжении уже полгода. И сколько бы мы за это время не публиковали различную информацию, всегда найдутся те, кто оборжет и уважаемую редакцию, и вирус как явление, и тех, кто в него верит.

Дорогие наши фомы неверующие, мы, конечно, понимаем, что если человек убежден в чем-то, то изменить это убеждение при его нежелании крайне трудно. Смейтесь дальше, особенно попробуйте посмеяться в глаза тем, чьи близкие ушли от этой заразы.

Дай бог, чтобы с вами не произошла такая трагедия. И меры защиты, которые вы также не хотите соблюдать, а вернее их отсутствие значительно увеличивают шансы встретиться с опасным вирусом.

Вирус уже давно крайне близко подобрался к каждому гражданину Молдовы. Болеют знакомые, сотрудники, соседи, члены семьи... Четырехзначные числа в сутки. Да, можно много философствовать о том, что мир должен через это пройти и кому суждено, тот переболеет.

Но с другой стороны, этот вирус учит нас соблюдать полезные правила и думать не только о себе, но и об окружающих, учит пользоваться информацией и рассуждать, учит более серьезно относиться к гигиене и уважать личную зону пространства других людей.

А ситуация просто из ряда вон, статистика уже не пугает, а ужасает. Страшно детей отправлять в школы. Все эти дистанции и маски в коридорах - эффект вил по воде, когда речь идет о вирусе.

А мы продолжаем не верить, носить маски в карманах и смеяться над "зашуганными паникерами", которые боятся даже из дома выходить.

И на то есть причины.

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