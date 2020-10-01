Двойные стандарты западной дипломатии: как ситуация с Плахотнюком влияет на президентские выборы в Молдове

Никто в США так и не решился задержать Плахотнюка, а в Румынии, он, по всей видимости, и вовсе чувствует себя максимально комфортно…

С началом октября в Молдове должен был стартовать самый активный период электоральной гонки – все основные кандидаты на пост президента страны прошли регистрацию и официально приступили к агитации.

Однако вместо программных документов, связанных с выходом страны из затянувшегося социально-экономического кризиса, решением конфликта с Приднестровьем и присоединением республики к ЕАЭС, ЕС, ШОС, ОДКБ и НАТО (выбрать подходящее) ведущие молдавские СМИ и интернет-сообщества публикуют информацию, связанную прежде всего с международным преступником Владом Плахотнюком.

Формальным поводом для этого послужило внезапное турне беглого олигарха, в ходе которого он посетил Румынию, Турцию, ОАЭ и, по последним данным, сейчас находится где-то на Кипре (предположительно на той части острова, что находится под контролем Анкары).

За время своей поездки «Плаха» встретился с молдавскими политиками Андрианом Канду, Владимиром Чеботарем, Владимир Андронаки и даже экс-премьером Владом Филатом. Двое последних, кстати, подтвердили свои внезапные краткосрочные визиты в Турцию, однако информацию о посещении беглого олигарха они поспешили опровергнуть.

Телеканал Jurnal TV даже выложил копию некого документа (возможно, дипломатического паспорта), по которому Плахотнюк якобы проживал во второй декаде сентября в турецкой гостинице "Titanic Mardan Palace" в Анталье. Внимание журналистов также привлек довольно-таки странный период действия удостоверения личности – 7 лет (2017-2024 годы).

Естественно, все оппозиционные формирования поспешили отреагировать на разгоревшийся скандал и практически в унисон обвинили правительство Иона Кику в бездействии и неспособности предпринять решительные действия в отношении международного преступника, обвиняемого на родине во всех смертных грехах, прописанных в уголовном кодексе.

Интересно, что пользователи социальных сетей, в свою очередь, обратили вниманием на тот факт, что свободное передвижение беглого олигарха свидетельствует о том, что все заявления Андрея Нэстасе о его достижениях по борьбе с главным коррупционером днестровского региона являются обычным популизмом. Ведь если бы он смог убедить своих покровителей из ФБР, ЦРУ и Интерпола в причастности Плахи к разворовыванию денег американских и европейских налогоплательщиков олигарх бы уже давно находился бы за решеткой в одной из тюрем на территории США или ЕС.

Однако мы бы хотели бы обратить внимание молдавской общественности и еще на один немаловажный нюанс. Американские и европейские дипломаты, а также политические и государственные деятели соседней Румынии с завидной периодичностью заявляют о необходимости борьбы с коррупцией в Молдове, публично поддерживают Майю Санду и Андрея Нэстасе, считающих своей первоочередной задачей арест господина Плахотнюка, однако, при всем при этом никто в США так и не решился задержать олигарха, а в Румынии, он, по всей видимости, и вовсе чувствует себя максимально комфортно…

Сложившаяся ситуация является очередным доказательством политики двойных стандартов, проводимой Вашингтоном и союзниками США. Так, сегодня они используют Плаху для борьбы против Игоря Додона на президентских выборах, и теоретическое задержание международного преступника, а тем более его гипотетическая экстрадиция на Родину лишь повысили бы рейтинг действующего президента.

Тем не менее, своим тотальным бездействием правоохранительные органы как США, так и Румынии за месяц до дня голосования также в очередной раз заставляют нас задуматься о возможности доверия американским и европейским дипломатам, а также политикам, которых они открыто поддерживают.

Ведь если даже за словами Майка Помпео, госсекретаря США, обвинившего в начале этого года Плахотнюка в коррупции и «подрыве институтов демократии Молдовы», не следует реальных действий, то, что ожидать от обещаний, например, Дерека Хогана, Петра Михалко или любого румынского политика?!

Александр МЕДВЕДЕВ