Семья Великобритания намерена отправлять беженцев в Молдову МИДЕИ сообщило, что Молдова не договаривалась ни с одной страной о размещении у себя беженцев Газета the Guardian опубликовало статью о том, что администрация премьер-министра Великобритании предложила британским властям рассмотреть вариант отправки беженцев в Молдову, Марокко или Папуа-Новую Гвинею. Согласно документам, которые попали в распоряжение the Guardian, правительство Великобритании нескольких недель работало над «подробными планами» строительства лагерей для беженцев в Молдове и других странах. Согласно newsmaker.md Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) сообщило, что Молдова не договаривалась ни с одной страной о размещении беженцев. «В связи с появившейся в иностранных СМИ новостью о проекте размещения потенциальных беженцев в Молдове, МИДЕИ сообщает, что Молдова не ведет никаких переговоров с другими странами на эту тему, в том числе с Великобританией», — говорится в заявлении МИДЕИ. Также в министерстве подчеркнули, что Молдова не заключала каких-либо соглашений с иностранными партнерами о размещении беженцев в стране. Реакция депутата Депутат–социалист ВОЗМУЩЕН информацией в британских СМИ о том, что Борис Джонсон намеревался отправить беженцев в Молдову. ПСРМ и президент Игорь Додон не позволят превратить Молдову в колонию. Об этом заявил депутат-социалист Григорий Новак после публикации английской газеты ”The Guardian”. Согласно автору статьи ”Revealed: No 10 explores sending asylum seekers to Moldova, Morocco and Papua New Guinea” официальный Лондон рассматривал план, предполагающий отправку мигрантов в Молдову, Морокко и Папуа-Новую Гвинею. Социалист убежден, что данное разоблачение подтверждает, что ПСРМ и президент Игорь Додон не позволят этому случиться. - Кто-то планирует трансформировать нашу страну в сортировочную зону для мигрантов. Заявляю со всей уверенностью: пока мы, социалисты, будем у власти, а Игорь Додон президентом, мы НЕ позволим превратить Молдову в резервацию для иностранных мигрантов. Мы не позволим превратить нашу страну в мусорную свалку Европы, где могли бы складировать отходы, в том числе и токсичные, - написал Новак в социальной сети. Павел МУНТЯН

