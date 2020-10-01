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За время своего пребывания в Турции Плахотнюк встретился с несколькими молдавскими политиками
01.10.2020

За время своего пребывания в Турции Плахотнюк встретился с несколькими молдавскими политиками

Журналисты JurnalTV в эфире передачи Secretele Puterii рассказали, что с 10 по 28 сентября Владимир Плахотнюк останавливался в одном из самых роскошных отелей Турции - Titanic Mardan Palace (Анталья). В этот период беглый олигарх встретился с Владимиром Андронаки (доверенное лицо олигарха, демократ), Андрианом Канду (лидер Pro Moldova), Владимиром Чеботарем (бывший демократ, депутат от Pro Moldova) и Владом Филатом (бывший премьер).

Также в эфире передачи прозвучала информация, что Плахотнюк вылетел на Кипр 28 сентября в сопровождении двух мужчин и женщины. Первым об этом заявил Ренато Усатый.

С кем еще встречался бывший лидер ДПМ, остается загадкой. Очевидно только одно, этот список так или иначе охватывает практически всю политическую элиту Молдовы. Есть несколько причин подобных встреч в зависимости от того, что задумал Плахотнюк. Вот некоторые из них:

  • Спустить на нет Уголовное преследование за отмывание денег;
  • Вернуться в Молдову при новой власти, которая закроет глаза на все преступления и будет во всем слушаться олигарха;
  • Оказывать влияние на все институты Молдовы через купленных политиков и чиновников; 
  • И главное: доказать всем, что с помощью денег можно получить безграничную власть и безнаказанность.

@Telegram VM


 
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