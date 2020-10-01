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Майя Санду и неугодные СМИ
01.10.2020

Кандидат в президенты Молдовы Майя Санду начала строить планы на время своего правления. Первым в списке ВАЖНЫХ дел Майя Григорьевна обозначила борьбу с сайтами и отдельными СМИ, распространяющими неугодную информацию о ней, о которой она не любит говорить. 

В качестве первой жертвы лидер PAS выбрала "Комсомольскую правду", у которой намерена отсудить 100 тысяч леев  по двум искам. 

"Мы готовимся к кампании. Нет времени читать лживые сайты, но я слышала, что кое-кто хочет, чтобы я заболела. Хочу, чтобы вы знали, я чувствую себя очень хорошо, работаю с большой и сильной командой и очень скоро в качестве президента попрошу Службу информации и безопасности обнародовать имена всех, кто стоит за работой лживых сайтов", - пишет Санду на своей странице в Facebook.

@Telegram VM


 
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