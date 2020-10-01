Для информирования граждан в Кишиневе открылся информационный центр ЕС – «EUROPE CAFÉ».

Для информирования граждан в Кишиневе открылся еще один информационный центр ЕС – «EUROPE CAFÉ».

В столице Молдовы состоялось торжественное открытие информационного центра Европейского Союза – «Europe Café». В церемонии принял участие посол Евросоюза в Молдове Петер Михалко, который отметил что в «Europe Café» «все интересующиеся смогут узнать больше о прошлом, настоящем и будущем Евросоюза, о его ценностях».

Он выразил надежду, что «Europe Café» «станет площадкой для дебатов и дискуссий, художественных выставок, презентаций фильмов и книг, мероприятий посвященных культурных и кулинарным традициям ЕС. Надеюсь Europe Café стане сердцем Евросоюза в Кишиневе и поможет людям всех профессий и возрастов узнать о странах ЕС, и о ценностях, которым они придерживаются», -сказал Михалко.

В свою очередь министр иностранных дел и евроинтеграции РМ Олег Цуля отметил, что «ЕС с самого начала зарекомендовал себя, как настоящий друг Молдовы, доказывая это в наиболее сложных ситуациях и показывая, что взаимодействие делает сильнее».

Europe Café размещается в центре Кишинева, на улице Щусева – между улицами Николае Йорга и Марии Чеботарь.

На сегодняшний день в Молдове существует несколько десятков разного рода информационных центров. Есть и центр НАТО. В них можно узнать о разных программах предлагаемых той или иной страной ЕС, записаться на языковые курсы, а иногда даже выиграть грант. А вот российского центра в Молдове как не было, так и нет.

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