В Кишиневе выросла стоимость жилья: данные за сентябрь

Цена за 1 кв. метр жилой недвижимости в столице выросла в сентябре после четырех месяцев застоя.

Согласно данным биржи «Lara», средняя стоимость 1 кв. м. жилой недвижимости в Кишиневе в сентябре выросла на пять евро, достигнув отметки 511 евро. Предыдущая цена 506 евро за 1 кв. метр была самой низкой за последние несколько лет – она продержалась четыре месяца подряд. Однако об оживлении на рынке недвижимости пока говорить преждевременно – многое зависит от эпидемиологической ситуации в Молдове.

Таким образом, в сентябре 2020 года стоимость 1 кв.м. площади в 1-комнатных квартирах составляла (по убыванию цены): в Центре – 583-647 евро, на Рышкановке – 575-608 евро, на Ботанике – 532-614 евро, на Буюканах – 560-576 евро и на Чеканах – 486-586 евро.

Цена 1 кв. м. площади в 2-комнатных квартирах по районам по мере убывания составляла: в Центре – 531-588 евро, на Рышкановке – 507-562 евро, на Ботанике – 475-570 евро, на Буюканах – 513-540 евро, на Чеканах - 449-538 евро.

Цена 1 кв. м. в 3-комнатных квартирах: в Центре - 450-509 евро, на Рышкановке – 437-485 евро, на Ботанике – 434-481 евро, на Буюканах – 441-450 евро и на Чеканах – 381-453 евро.