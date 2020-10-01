Новак о «британском» скандале: «Мы не позволим превращения Молдовы в резервацию»

Скандал с «лагерем беженцев» в Молдове прокомментировал депутат парламента. Григоре Новак опубликовал свою реплику в соцетях.

– Кто-то вынашивает планы превратить нашу страну в перевалочный пункт для иностранных мигрантов. Со всей ответственностью заявляю – пока мы, социалисты, будем у власти, а Игорь Додон быдет президентом, - мы не позволим превращения Молдовы в резервацию для иностранных мигрантов.

Мы не позволим, чтобы наша страна была превращена в мусорную свалку Европы, не позволим, чтобы здесь складировали токсичные отходы. Нам нужна внешняя поддержка, но не любой ценой, - отметил Новак.

Подготовил Михаил Генчу