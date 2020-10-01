Вчерашний рекорд побит: +1022 новых случая COVID-19 за сутки

Министерство здравоохранения предоставило обновленную информацию о распространении коронавирусной инфекции в Республике Молдова.

Согласно данным на сегодня, 1 октября, за последние 24 часа подтвердилось 1022 новых случая заражения COVID-19, в том числе 88 – в Приднестровье. Было обработано 3065 тестов: 3003 первичных и 238 повторных. Общее число инфицированных достигло 54 064 человек, активных – 13 229 случаев.

Семь случаев заражения были импортированы. Остальные случаи – результат местной передачи. Как и прежде лидирует Кишинев – 489 новых заболевших.

Из числа инфицированных за последние сутки 86 – медработники: 28 врачей, 40 медсестер и 18 работников вспомогательного персонала.

В тяжелом состоянии находится 649 пациентов, в том числе 42 – на искусственной вентиляции легких. Состояние 1547 пациентов врачи оценивают как средней тяжести.

Из больниц были выписаны еще 502 госпитализированных ранее пациента. Всего на данный момент выздоровели 39 499 человек. Жертвами COVID-19 стали 1336 пациентов.

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты напоминает гражданам о необходимости соблюдать меры безопасности в связи с коронавирусом. При первых симптомах заболевания, таких как: лихорадка, кашель, насморк, следует обратиться к семейному врачу или позвонить в службу 112.

Автор: Михаил Генчу