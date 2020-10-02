Поступления в бюджет остаются на приемлемом уровне, несмотря на пандемию

В бюджете достаточно средств, чтобы осуществить запланированные массовые дополнительные выплаты гражданам.

Правительству Молдовы удалось сохранить приемлемый уровень поступлений в госбюджет, несмотря на спад экономической деятельности на фоне кризиса Covid-19. Об этом сегодня, 1 октября, было заявлено на заседании правительства.

Согласно данным, которые представил министр финансов Сергей Пушкуца, доходы госбюджета Молдовы в сентябре 2020 года не пострадали по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, без учета поступлений в казну за 30 сентября, в целом в госбюджет страны в сентябре этого года было аккумулировано 3,57 млрд леев, в то время, как за тот же период сентября прошлого года, без данных за 30 сентября, поступления в казну составили 3,564 млрд леев.

- То есть, они остались практически на том же уровне, несмотря на то, что в 2020 г. было заметное снижение экономической деятельности, - отметил глава Минфина.

Сергей Пушкуца также сообщил, что на казначейских счетах публичного бюджета находятся сейчас 10,906 млрд леев, при этом 5,106 млрд леев – на счетах госбюджета, что позволит осуществить в октябре запланированные массовые дополнительные выплаты гражданам, помимо традиционных перечислений зарплат и пенсий.

Так, в первые 10 дней октября более 600 млн леев будут выплачены 660 тыс. пенсионерам в виде единовременного пособия в 900 леев. Деньги получат лица с доходами менее 3 тыс. леев в месяц.

Правительство также предоставит ежемесячную помощь в размере 500 леев для уязвимых категорий населения в холодный период года. Кроме того, 4-5 октября будут произведены выплаты Нацбанку Молдовы в счет погашения долга перед ним по обслуживанию облигаций, выпущенных для исполнения платежных обязательств, вытекающих из госгарантий от 17 ноября 2014 г. и 1 апреля 2015 г.

Автор: Михаил Генчу