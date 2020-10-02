Правила въезда в Румынию для молдаван опять меняются

Румыния заявила о новых правилах въезда на свою территорию для жителей Молдовы.

О введении новых правил въезда в страну заявил накануне Премьер-министр Румынии Людовик Орбан. Он отметил, что будут возобновлены ограничения для иностранцев, прибывающих в страну из государств с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Окончательное решение по этому поводу примет Национальный комитет чрезвычайных ситуаций в понедельник, 5 октября.

- Вы знаете, что мы не обновляли список стран, потому что были дебаты на европейском уровне, и мы ждали решения о едином способе введения мер в отношении поездок между странами ЕС. Никакого решения принято не было, поэтому в понедельник в Национальном комитете по чрезвычайным ситуациям мы примем решение о возобновлении ограничений для стран с более высоким уровнем инфицирования, чем в Румынии, – цитирует слова премьер-министра Румынии Людовика Орбана КП Молдовы.

Таким образом, гражданам, которые приедут в Румынию максимум на 3 дня, не придется соблюдать карантин, если они предоставят отрицательный тест на коронавирус, сделанный не позднее 48 часов до въезда в страну.

Тем же, кто захочет провести в Румынии более 3 дней, придется выбирать из двух вариантов – либо 14-дневный карантин, либо тест на коронавирус на пятый день после прибытия в страну. Если тест будет отрицательным, они смогут выйти из карантина.

Автор: Михаил Генчу