Молдавская сиделка «поухаживала» за итальянской старушкой на 300 тыс. евро

Можно было бы всю жизнь прожить безбедно. Шестилетнее сотрудничество нашей соотечественницы с итальянской пенсионеркой закончилось самым печальным образом - 52-летняя женщина лишилась работы и заполучила судебное преследование (впрочем, пока что она его избегает) после того, как выяснилось, что последние три года наша соотечественница занималась вымогательством. Как выяснилось, подобным образом она "заработала" несколько сотен тысяч евро, причем пострадавшей оказалась женщина, за которой она должна была ухаживать.

Наша соотечественница ловко воспользовалась тем, что ее "клиентке" не с кем было болтать по душам - как оказалось, у итальянки не сложились отношения с дочерью, и она нашла утешение в сиделке, которая, почувствовав ситуацию, вошла во вкус, сообщает ilrestodelcarlino.it.

"Мне предлагают другую работу за 4 тысячи евро", говорила она в очередной раз своей новой итальянской "подруге", и та, боясь лишиться отдушины в лице сиделки, добавляла ей денег к гонорару. Как выяснилось, подобным образом за три года были выманены до 300 тысяч евро - точную сумму предстоит установить, так как в данной ситуации были и заработанные трудом гонорары, и подобный "левак".

В итоге на чистую воду нашу соотечественнику вывела дочь, которая как-то решила проверить банковский счет матери и с ужасом обнаружила там большие "проплешины". После двухлетнего процесса итальянский суд вынес вердикт в отношении женщины, однако та между делом успела уехать на родину - разумеется, вместе с деньгами...

Автор: Дан Дудка