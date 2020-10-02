ШОК! Экипировку медработников, лечащих пациентов с COVID, выбрасывали вместе с другими отходами

Халатность в чистом виде. В клинической больнице министерства здравоохранения использованную экипировку врачей, работающих с ковид-пациентами, выбрасывали с обычным мусором. Это — грубое нарушение, заявили в кишинёвском Центре общественного здоровья.

По протоколу использованную экипировку нужно дезинфицировать и хранить отдельно, в мешках для опасных отходов.

"Маски и халаты — потенциально опасные отходы. В больнице Минздрава есть отделения для больных COVID-19, это инфекционный материал", - сказала директор ЦОЗ Кишинева Евдокия Ткач.

Директор больницы Георгий Цуркану на наши звонки и сообщения не ответил. За нарушение привлекли к ответу работника, ответственного за утилизацию отходов. Его оштрафовали на три тысячи леев.

Ещё на две тысячи выписали штраф старшей медсестре из районной больницы Страшен. Она пускала посетителей в чистые зоны, где нет ковид-больных, без защитной экипировки.

"Во всех медицинских учреждениях и вообще в помещениях запрещён доступ посторонним без средств индивидуальной защиты. Об этом говорится в постановлении национальной чрезвычайной комиссии по общественному здоровью. Особенно важно это в больницах", - отметила директор ЦОЗ Кишинева.

Получить комментарий от директора Страшенской больницы, Иоаны Шойму, не удалось — на звонки она не ответила.