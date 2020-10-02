Лидер молдавских демократов Павел Филип считает, что после президентской кампании не будет досрочных парламентских выборов и, более того, "политики не должны их допустить, потому что это будет катастрофа".

Взамен Филип предлагает "самый рациональный вариант" - сформировать в парламенте широкую коалицию, то есть кооптировать в союз ДПМ-ПСРМ партии (или партию) проевропейского блока, чтобы создать существенный депутатский перевес.

Что интересно, вчера Игорь Додон крайне путанно, сбиваясь, но тоже выдал примерно тоже самое. Суть президентской мысли - он бы хотел распустить парламент, но надо отдавать отчет в том, что вот так запросто это сделать нельзя, а потому надо еще посмотреть нужно ли нам это. И вообще, задался вопросом глава государства, надо ли проводить досрочные выборы в пандемию, особенно, если показатели еще больше ухудшатся?

В таком же ключе продекларировал позицию и премьер Ион Кику, скинувший с себя ответственность за объявление досрочных выборов.

Да, похоже политическое цементирование парламента сегодня куда более вероятный вариант, нежели все остальные. Если только кто-нибудь всё-таки не учинит хунту и не разгонит депутатствующих к едрене...

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