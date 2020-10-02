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Политика
Ион Кику и Михаил Мишустин провели телефонный разговор
02.10.2020

Ион Кику и Михаил Мишустин провели телефонный разговор. Главные темы беседы:

  • Заседание молдо-российской межправкомиссии, которое состоится 2 октября
  • Поставки российской вакцины против коронавируса.
  • Россия предоставит безвозвратную финансовую поддержку молдавским фермерам, пострадавшим от засухи — Мишустин. 
  • "Росспотребнадзор" продолжит расширение списка молдавских компаний с экспортными правами в РФ — Мишустин.
  • Соглашение о российском кредите в размере 200 миллионов евро будет подписано как можно скорее.
  • Будет определено решение по долгу "Молдовагаза" перед "Газпромом".

Кику и Мишустин договорились продолжить диалог на предстоящем саммите глав правительств стран-членов ЕАЭС.

@Telegram SM


 
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