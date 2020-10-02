Ион Кику и Михаил Мишустин провели телефонный разговор. Главные темы беседы:
- Заседание молдо-российской межправкомиссии, которое состоится 2 октября
- Поставки российской вакцины против коронавируса.
- Россия предоставит безвозвратную финансовую поддержку молдавским фермерам, пострадавшим от засухи — Мишустин.
- "Росспотребнадзор" продолжит расширение списка молдавских компаний с экспортными правами в РФ — Мишустин.
- Соглашение о российском кредите в размере 200 миллионов евро будет подписано как можно скорее.
- Будет определено решение по долгу "Молдовагаза" перед "Газпромом".
Кику и Мишустин договорились продолжить диалог на предстоящем саммите глав правительств стран-членов ЕАЭС.
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