Политика Ион Кику и Михаил Мишустин провели телефонный разговор Ион Кику и Михаил Мишустин провели телефонный разговор. Главные темы беседы: Заседание молдо-российской межправкомиссии, которое состоится 2 октября

Поставки российской вакцины против коронавируса.

Россия предоставит безвозвратную финансовую поддержку молдавским фермерам, пострадавшим от засухи — Мишустин.

"Росспотребнадзор" продолжит расширение списка молдавских компаний с экспортными правами в РФ — Мишустин.

Соглашение о российском кредите в размере 200 миллионов евро будет подписано как можно скорее.

Будет определено решение по долгу "Молдовагаза" перед "Газпромом". Кику и Мишустин договорились продолжить диалог на предстоящем саммите глав правительств стран-членов ЕАЭС. @Telegram SM

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