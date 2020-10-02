Дочь и жена молдавского чиновника напали на полицейских.

30 сентября в Кишиневе полиция заметила и остановила автомобиль Audi, проехавший на красный свет. За рулем была 19-летняя девушка, а в салоне находились еще 5 женщин, в том числе 12-летняя девочка.

Девушка, которая управляла автомобилем, отказалась предъявить водительские права. Выйдя из машины, она вместе с другими пассажирками, которые начали снимать происходящее на камеры своих телефонов, вела себя агрессивно и обзывала полицейских. Учитывая, что вся сцена происходила на глазах у несовершеннолетней девочки, сотрудники полиции много раз просили женщин успокоиться, но те не реагировали. Полицейским пришлось применить слезоточивый газ. На самую агрессивную женщину надели наручники.

На место прибыли несколько бригад спецназа из Управления полиции Центр, чтобы доставить нарушительниц в Инспекторат полиции Рышкановки. Там установили, что автомобиль принадлежит матери девушки-водителя, которая была одной из пассажирок. Оказалось, что несколько дней назад ее саму оштрафовали за проезд на красный свет светофора.

В полиции говорят, что виновниками оказались жена и дочь крупного чиновника. Поэтому они отделаются легким испугом.

Что сказать, ужесточение наказаний коснется пенсионеров на стареньких москвичах и жигулях. А дети молдавских чиновников будут продолжать вытирать ноги о полицию.

@Telegram MV