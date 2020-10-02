Ренато Усатый о нынешнем парламенте: 80% депутатов коррумпированы и контрабандисты

Нынешние депутаты, избранные в ходе парламентских выборов 2019 года, формируют худший парламент Республики Молдова с момента независимости. Такое мнение высказал председатель Политической партии „Наша партия” Ренато Усатый, отмечает IPN.

„Я сказал, что участвую в президентских выборах, а в качестве первой цели является роспуск парламента. 80% депутатов коррумпированы, контрабандисты, лентяи. Этот парламент должен кануть в лету. Это худший парламент в истории. Вы понимаете, это сброд, помесь, не дай Бог”, - заявил Ренато Усатый в эфире передачи „Puterea a Patra” на телеканале N4.

Примар Бельц утверждает, что в настоящее время Игорь Додон и Илан Шор договорились о новой коалиции в парламенте.

„У Партии „Шор” 9 депутатов, без Шора 8 и еще с 37 индюками получается 45, с Андронаке 46. Еуджен Никифорчук станет руководителем Партии „Шор” на севере Молдовы – 47. И все, кого они делегировали к Канду, как цыплята перейдут к Андронаке”, - добавил лидер ППНП.

В случае победы на президентских выборах, Ренато Усатый утверждает, что на следующий же день после выборов вызовет в Кишинев 100 тысяч человек, чтобы устранить будущую коалицию.

„Я выйду на следующий же день после выборов, я не буду ждать, пока они разделят аэропорт, сигареты, спирт. На следующий же день после выборов я приглашу всех граждан Республики Молдова на площадь Великого Национального собрания и скажу им: до сих пор у нас было несколько коалиций - проевропейских, патриотических, промолдавских. Теперь у нас есть альянс воров и индюков, пожалуйста, приезжайте в Кишинев. На фоне выигранных выборов придут 100 тыс. человек и мы им покажем, приведем даже парочку священников, чтобы они устроили им поминальную службу”, - отметил Ренато Усатый.