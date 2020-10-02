«Оппозиция признает, что у президентуры самый высокий рейтинг доверия»

Ход избирательной кампании, ее отличительные особенности, результаты опросов, стратегии фаворитов - об этом шла речь в ходе передачи «Главный вопрос» на НТВ Молдова, в которой приняли участие политолог Корнелиу Чуря и политтехнолог Ян Лисневский.

Восстановление филармонии может сплотить общество…

Дискуссия началась с «горячего»: пожара в столичной филармонии. Политики, претендующие на пост главы государства, поспешили с комментариями. Одни утверждают, что кто-то якобы хочет отхватить участок в центре Кишинева, другие обвиняют власти в халатности, Майя Санду вообще заявила, что построит массу новых культурных учреждений если за нее проголосуют.

Чуря считает такой пиар естественным: «В то же время хочется надеяться, что эта катастрофа сможет объединить разрозненное общество, - сказал он. – Возник повод, как ни цинично это может звучать, для создания чувства национального единения не вокруг политической идеи, а в попытке возродить часть национальной культуры».

… Но политики будут только мешать

«Мы не может дать точную оценку использования этой большой трагедии политиками, - высказал свою точку зрения Ян Лисневский. – Проблема в том, что, если кто-то предлагает реконструировать здание, то должен предложить - как это сделать. Достаточно рискованно просто выходить и заявлять. Многие после выборов могут забыть о своих обещаниях, стратегии наших политиков краткосрочные. Я пессимист, от политиков конкретной помощи не следует ожидать. Скорее всего, дальнейшей судьбой филармонии будут заниматься мэрия и правительство.

Но многие политики будут обвинять власти в «распиле» земли. К сожалению, подобные трагедии зачастую используются в грязных политических играх. Люди ждут конкретного решения по филармонии, и в этом вопросе политики будут больше мешать, чем помогать».

Верить необязательно

Участники передачи прокомментировали оглашенные накануне одновременно результаты двух социологических опросов о шансах конкурентов во втором туре президентских выборов (ассоциация социологов и демографов, а также международный республиканский институт IRI). По результатам первого - с большим отрывом побеждает Додон, по данным второго – Санду опередит его на два процента.

«Опросы – это не религия, верить необязательно, - такую оценку работе дал Лисневский. – Они интересны с разных точек зрения: какая была выборка, где проводились, кого опрашивали. Социологи использовали строгую методологию, задав один вопрос: за кого будете голосовать? В IRI спрашивали, за кого будут голосовать в первую очередь, в этом случае процент погрешности увеличивается до шести против двух-трех в первом.

Интересно, что в проведенном в июле опросе IRI фигурируют политики, которые не участвуют сейчас в президентских выборах: «Мы не знаем, к кому перейдут симпатии части из опрашиваемых».

Война опросов

По мнению Чури, появление двух опросов в один день – это уже война опросов.

«Каждая политическая сила продвигает себя, опросы используются как политический месседж через СМИ, - пояснил он. – Результаты – противоположные, и к итогам следует относиться скептически. Будем ориентироваться на золотую» середину: если в первом опросе крупно побеждает Додон, а во втором - Санду с незначительным перевесом, то общий знаменатель в пользу первого кандидата примерно в 7-10 процентов, так считают многие коллеги».

Президентуре доверяют больше, чем партиям

Политическими стратегиями, по мнению эксперта, объясняется и тот факт, что в одном опросе на третьем месте расположился Андрей Нэстасе, а в другом – Ренато Усатый.

Лисневский также считает, что преимущество у действующего президента: «У нас пять компаний занимаются опросами. В четырех исследованиях побеждает со значительным перевесом Додон и лишь в одном у Санду чуть больше голосов. В обоих опросах рейтинг доверия людей к президентуре на порядок выше, чем к партиям, что скажется на конечном результате выборов».

Чуря уверен, что партии имеют право манипулировать результатами опросов, но политологи должны быть открытыми: «Мы должны честно сказать людям, что партии заказали эти опросы, и это уменьшит манипуляционный момент».

Бороться за неопределившихся

В обоих опросах есть один общий результат – около 60 процентов неопределившихся.

«Это самый важный момент, - говорит Лисневский. – Политики не борются за неопределившийся электорат, который потерял доверие к ним. Кандидаты должны выходить к избирателям с конкретными программами. Но кампания идет пассивно, создается впечатление, что политики чего-то выжидают».

Кому выгодна низкая явка

Высокий процент неопределившихся и пандемия – явка может быть беспрецедентно низкой. Кому из кандидатов это выгодно?

«Нужно исходить из того, чей электорат не придет на избирательные участки, - сказал Чуря. – Можно исходить из шаблона - люди старших поколений голосуют за левых и стабильно ходят на выборы, то есть преимущество у этого фланга. Несмотря на инфекцию, думаю, эти избиратели пойдут голосовать. Задача правых – максимально мобилизовать свой электорат, поскольку изначально они отстающие».

По мнению Лисневского, низкая явка будет еще и из-за усталости и разочарования: «Среди неопределившихся большинство - правый электорат. Об этом можно судить по тому, как отвечают люди на другие вопросы, к примеру, касающиеся геополитики. Выявить пассивный электорат, который, тем не менее, проявляет высокую активность в соцсетях, довольно трудно. Помочь политикам разобраться, сколько они могут «вытянуть» голосов, могут наводящие вопросы в опросах».

Обвинения в фальсификациях: проигравшие готовят оправдание…

Комментируя нервозность лидеров оппозиции и обвинения в грядущих фальсификациях результатов выборов, эксперты выдвинули свои версии.

«В такой маленькой стране, как Молдова, трудно фальсифицировать результаты выборов, - считает Лисневский. – У нас множество НПО отслеживают ход выборов. Что мешает PAS делегировать на каждый избирательный участок по два своих представителя, чтобы отслеживать количество вошедших и проголосовавших по спискам?».

Разговоры о фальсификациях – давняя технология: «Она используется в двух случаях, это долгосрочная стратегия. Партия, которая осознает, что проиграет, создает фон, на котором она будет готовиться к возможным досрочным парламентским выборам. В случае поражения на президентских выборах есть оправдание».

… И протесты в столице

Чтобы сохранить имидж, лидеры правых, по мнению Лисневского, уже сейчас готовятся к протестам с целью получить политические дивиденды перед фальш-стартом будущей парламентской кампании: «Технология начала цветных революций используется кандидатами, которые изначально уверены в своем проигрыше».

Чуря считает, что белорусский сценарий не пройдет: «Использовать силу против оппозиции - проигрышный вариант для власти. Это признают все политтехнологи. Власть, видя, что технологии майдана запущена, должна добрыми намерениями, благожелательными действиями и предожением компромисса успокоить протестный пыл, показать свою открытость, нейтрализовав агрессию. У оппозиции есть претензии, и власть не должна их игнорировать».

Стратегия фаворитов: Санду не хватает тепла и доброты…

Разговор зашел и о стратегии, которую используют в предвыборной кампании фавориты Игорь Додон и Майя Санду.

«Главный пункт стратегии Санду – критика Додона, желание заранее найти оправдание за возможное поражение на выборах, попытка показать сближение с народом, - сказал Чуря. – До сих пор в своем имидже она была холодным политиком, отдаленным от простых граждан наподобие «снежной королевы». Ей нужно повысить температуру общения с людьми, и я замечаю, что ее политтехнологи пытаются это сделать. Ее отношение к Додону мы видели в десяти провозглашенных ею принципах, в каждом из которых звучат слова «честность» и «хорошие люди». Очевидно, что свою предвыборную программу она будет основывать в меньшей степени на социальных проектах, в отличие от Додона. Она будет критиковать власть и говорить о борьбе с коррупцией. Но отсутствие теплоты, доброты и эмоций лишает ее больших шансов».

«Мы до сих пор не видим полностью стратегию Санду, - сказал Лисневский. – Она не решила прежних проблем со своим бывшим партнером Нэстасе. Она повторяет ошибку – делает единым врагом правых Додона. Одна из проблем Санду в том, что она не понимает, кто ее главный конкурент на первом этапе. В частности, это Усатый, который уже говорит о почти что проевропейском курсе, пытаясь переманить правый электорат. Санду не определилась с конкурентами, с которыми нужно бороться в первом туре. И нужно бороться не с политиками, а за электорат».

…Додон не позволяет оппозиции заманить себя в капкан…

Говоря о стратегии Додона, Чуря признался, что ее трудно комментировать, поскольку президент не особенно ее афиширует. Решение не участвовать в дебатах до первого тура политолог считает оправданным.

«Сильная сторона не должна участвовать на этом этапе в дебатах, - пояснил он. – Цель - сохранение своего первоначального преимущества. В то же времянельзя сказать, что стратегия оппозиции примитивна. Она очень хочет дотянуться до уровня Додона, заманить его в капкан, но у нее ничего не получается».

Рядовым гражданам, по мнению политолога, будут неинтересны дебаты главного фаворита с второстепенными игроками, у которых нет ни программы, ни шансов выйти во второй тур. Но после первого тура, считает Чуря, Додон должен принять участие хотя бы в одной большей дискуссии и «встретиться со своим врагом с глазу на глаз».

… И изменил стратегию

Лисневский объяснил позицию Додона изменением стратегии Партии социалистов и президента.

«До этих выборов социалисты и Додон навязывали свою стратегию оппозиции, - пояснил он. – Все темы и инициативы, которые обсуждались в парламенте, выдвигались либо депутатами-социалистами, либо президентом. Таким образом, оппозиции приходилось играть по навязанной стратегии. Сейчас дебаты – это возможность оппозиции навязать свою игру: задавать неудобные вопросы, бесконечно требовать ответа. Суть дебатов – донести до электората основные пункты своей программы. Оппозиция на дебатах перед первым туром голосования не позволит ему это сделать».

Николай МЕНЮК