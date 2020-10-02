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Президентские выборы используются для решения партийных проблем
02.10.2020

«Констатирую, что проевропейским политическим партиям не удалось выбрать общего оппонента против провластного Игоря Додона. Левый сектор тоже не очень един. Популисты Виолетта Иванов и Ренато Усатый знают, что не пройдут во второй тур, но, вероятно, будут участвовать, чтобы оплатить политические полисы», – к такому выводу пришёл журналист Виктор Никитуш, сообщает ТРИБУНА.

По его словам, он заметил, что «в этом году президентские выборы в большей степени используются молдавскими партиями для разрешения конкуренции в том избирательном сегменте, который они разделяют, и в меньшей – для победы над держателем власти Додоном. Если бы у них была эта цель, у нас был бы только один кандидат против действующего президента».

«Лидеры румынского национального правого движения, Дорин Киртоакэ и Октавиан Цыку, используют электоральную конкуренцию, чтобы установить доминирующую роль альфа-самца на разделяемом ими идеологическом поле. Единственные идеологические партии в Республике Молдова, унионистские партии, делят один и тот же электорат – я считаю, что будущая электоральная дуэль необходима для их объединения и появления единой унионистской партии.

Точно так же конкуренция между Майей Санду и Андреем Нэстасе должна быть разрешена после соревнования на президентских выборах. Двум бывшим союзникам есть в чём упрекнуть друг друга, и они это сделают. Общественное мнение склонно отдавать должное Андрею Нэстасе, который проявил больше политической честности, чем Майя Санду», – также написал журналист в редакционной статье.

Никитуш также заявляет: «То, что политическая партия, возглавляемая Майей Санду, руководствуется только политическим реализмом и неидеологическим цинизмом, подтверждается публичными заявлениями, сделанными вторым лицом в этой партии, вице-председателем парламента Молдовы Михаем Попшой. Он сказал, что PAS готова породниться и с чертом только для того, чтобы избавиться от Игоря Додона. Почти неомарксистское отношение, потому что нельзя стать братом нечистому, не испачкавшись. Политический союз, заключенный с Социалистической партией, скомпрометировал образ Белоснежки Майи Санду. Вот почему на президентских выборах этого года Майя Санду занимает второе место, и эта тенденция, скорее всего, сохранится до конца. Это результат ее прошлых действий и политического пособничества».

«Недавнее публичное выступление представителей правого сектора о возможной фальсификации президентских выборов ничтожно. Выборы не могут быть сфальсифицированы в избирательных бюро или на избирательных участках. Деятельность избирательных участков построена таким образом, что любые попытки мошенничества исключены. В состав избирательных участков, окружных избирательных советов входят представители парламентских политических формирований, в том числе наблюдатели от каждой политической партии», – заключил журналист.

Кристина Гурез


 
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