Президентские выборы используются для решения партийных проблем

«Констатирую, что проевропейским политическим партиям не удалось выбрать общего оппонента против провластного Игоря Додона. Левый сектор тоже не очень един. Популисты Виолетта Иванов и Ренато Усатый знают, что не пройдут во второй тур, но, вероятно, будут участвовать, чтобы оплатить политические полисы», – к такому выводу пришёл журналист Виктор Никитуш, сообщает ТРИБУНА.

По его словам, он заметил, что «в этом году президентские выборы в большей степени используются молдавскими партиями для разрешения конкуренции в том избирательном сегменте, который они разделяют, и в меньшей – для победы над держателем власти Додоном. Если бы у них была эта цель, у нас был бы только один кандидат против действующего президента».

«Лидеры румынского национального правого движения, Дорин Киртоакэ и Октавиан Цыку, используют электоральную конкуренцию, чтобы установить доминирующую роль альфа-самца на разделяемом ими идеологическом поле. Единственные идеологические партии в Республике Молдова, унионистские партии, делят один и тот же электорат – я считаю, что будущая электоральная дуэль необходима для их объединения и появления единой унионистской партии.

Точно так же конкуренция между Майей Санду и Андреем Нэстасе должна быть разрешена после соревнования на президентских выборах. Двум бывшим союзникам есть в чём упрекнуть друг друга, и они это сделают. Общественное мнение склонно отдавать должное Андрею Нэстасе, который проявил больше политической честности, чем Майя Санду», – также написал журналист в редакционной статье.

Никитуш также заявляет: «То, что политическая партия, возглавляемая Майей Санду, руководствуется только политическим реализмом и неидеологическим цинизмом, подтверждается публичными заявлениями, сделанными вторым лицом в этой партии, вице-председателем парламента Молдовы Михаем Попшой. Он сказал, что PAS готова породниться и с чертом только для того, чтобы избавиться от Игоря Додона. Почти неомарксистское отношение, потому что нельзя стать братом нечистому, не испачкавшись. Политический союз, заключенный с Социалистической партией, скомпрометировал образ Белоснежки Майи Санду. Вот почему на президентских выборах этого года Майя Санду занимает второе место, и эта тенденция, скорее всего, сохранится до конца. Это результат ее прошлых действий и политического пособничества».

«Недавнее публичное выступление представителей правого сектора о возможной фальсификации президентских выборов ничтожно. Выборы не могут быть сфальсифицированы в избирательных бюро или на избирательных участках. Деятельность избирательных участков построена таким образом, что любые попытки мошенничества исключены. В состав избирательных участков, окружных избирательных советов входят представители парламентских политических формирований, в том числе наблюдатели от каждой политической партии», – заключил журналист.

Кристина Гурез