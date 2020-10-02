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Экономика
Таможенная служба сообщила о поступлениях в размере около 16 млрд леев
02.10.2020

За первые девять месяцев года доходы Таможенной службы составили 16 млрд леев, из них в сентябре в госбюджет поступило более 2,1 млрд леев. По данным ведомства, в сентябре поток транспортных средств составил 130 107 пересечений государственной границы. Самыми загруженными таможенными постами были Леушень и Джурджулешть - 39 945 и 24 173 пересечений, соответственно.

За последний месяц оформлено 47 313 таможенных деклараций, выявлено 338 нарушений таможенного законодательства. Наиболее частыми нарушениями являются недекларирование или недостоверное декларирование потребительских товаров, нарушение сроков транзита или подачи таможенной декларации и превышение срока пребывания на территории Республики Молдова въехавших автомобилей. Также за отчетный период было составлено 240 протоколов о правонарушениях и наложены штрафы на сумму более 913 тысяч леев.

@moldavskii_piston


 
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