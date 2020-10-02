Не можем не выразить восхищение башканом Гагаузии Ириной Влах. Свою речь на презентации программы Игоря Додона она говорила на государственном языке.

Вот некоторые тележеньки молдавские наехали на нее, мол, выступила исключительно на стороне Игоря Николаевича. Мы вам так скажем: откуда вы, админы, там вообще что-то поняли, ведь госязыком, насколько знаем, не владеет ни один из вас.

Даже хвастались тем, что являетесь лингвистическими идиотами.

пысы. Ладно, спешиал фор ю - Ирина Влах на самом деле поддержала Игоря Додона.

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