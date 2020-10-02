Мы просто капитально разочарованы выступлением Игоря Додона. Предвыборная программа президента, по сравнению с таким же документом 4-летней давности, бледная тень и весьма неумелый копипаст.

Свою кампанию президент будет строить на семи приоритетных областях:

Забота о людях, социальная политика, медицина, образование

Комфортабельный город и современные села, продолжение строительства дорог, обеспечение водой и канализацией, освещение и газификация населенных пунктов.

Прочная экономика, "полагаю мы сможем по новому подойти к аграриям", запуск индустриальных платформ и "амбициозный план дигитализации страны".

Защита государственности, "мы не должны никому страну продавать или с кем-либо объединяться", государственность должна быть приоритетом для любого. Сюда же относится и реинтеграция.

Внутренняя политика, конституционная реформа по сокращению числа депутатов и запрету перехода во фракции и партии, реформа юстиции, которая будет запущена "немедленно после положительного заключения внешних партнеров". Президент в случае переизбрания обещает сделать всё возможное, чтобы межнациональный мир и согласие продолжались и далее.

Взвешенная внешняя политика, "мы не хотим быть с кем-то против кого-то", продолжение евроассоциации, укрепление стратегического партнерства с РФ, установление дружеских отношений с соседями, а также установление стратегического партнерства с США, Китаем и другими странами

Сохранение христианских ценностей. Говоря о влиянии на оные, Додон заявил, что страну "хотят заразить" чужеродным влиянием, а потому необходимо сохранение традиционной семьи и ценностей.

Какой-то плохой набор лозунгов. Из программы улетучилась малейшая критика в адрес Запада, пропали тезисы о борьбе с коррупцией среди чиновничества, не услышали мы ничего про возвращение миллиарда, запрет унионизма, а реинтеграция теперь просто галочка среди многих.

Из интересного мы бы отметили выступление башкана Гагаузии Ирины Влах на государственном языке по бумажке. Но и там были сказаны не те слова.

Ну и, конечно, нализывали президенту, нализывали и нализывали, говоря, что "Игорь Додон не по годам мудрый человек. И мы видели как он взвешенно, обдуманно принимает различные решения", а "программа президента продуманна и мудра".

Если бы еще Додон за эти решения нёс хоть какую-то ответственность... Хотя бы моральную.

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