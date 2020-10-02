Предвыборное выступление Майи Санду оказалось дешевеньким, но может и эффективным трюком - представить абсолютнейший минимум конкретики, объявив всё, что сделано до сих пор ничтожным по сравнению с тем, что могла бы сделать Санду на посту президента.

Начав со странного указания, что "пандемия показала насколько ошибочно игнорировать политику или требовать с политиков слишком мало", кандидат рассказала как тяжело людям сейчас.

"Сегодня политика стучится в дверь каждого. Президентские выборы через 30 дней, эти выборы более важны, чем когда бы то ни было. Нашей стране через год 30 лет и нам нужен президент, который знает, как поставить Молдову на правильный путь. Нужен президент, который даст надежду на завтрашний день. Мы хотим отпраздновать 30 лет независимости с счастливыми семьями, чтобы это был праздник не нищенства, воровства и болезней".

Несколько посыпав голову пеплом, - "мы можем игнорировать политику и далее, можем сказать, что это игрища и что нет достаточно хороших кандидатов и я говорю искренне, что я не совершенна, я это знаю, но мне не все равно" - Санду отметила, что "Молдова больше не может позволить импровизаций и коррупции - они несут слезы и забирают жизни", а "плохо управлямое государство - это болезнь. А лекарство - наши голоса".

Вопросив людей, удовлетворены ли они тем, как нами руководят, стали ли жить лучше, кандидат объявила, что как бы и её родным живется плохо. Но вот с натурным примером не задалось - мать Санду учитель и получает по ее словам 1,6 тысячи леев пенсии за несколько десятков лет работы. А сама кандидат - бывший министр просвещения и мама кандидата может спросить дочь за многое, что есть плохого в ее жизни.

"Я не могу за ночь решить все проблемы, но у меня есть план, моя вера непоколебима, что мы поставим Молдову на правильный путь", - объявила Санду, но никаких деталей плана не разгласила и есть сомнения, что план есть.

"Я борюсь за интересы большинства граждан Молдовы, честно работающих в тяжелых условиях, но которым не хватает денег даже на самое необходимое, потому что деньги воруют наверху. Я борюсь за учителей и медиков, которые после долгих лет работы получают мизерные зарплаты и наплевательское отношение к своим проблемам. Я борюсь за пенсионеров, которых бессовестно обманывает правительство, я борюсь за владельцев малого и среднего бизнеса, которых оставили наедине с их проблемами, я стою на стороне всех граждан Молдовы, вне зависимости от вашего этнического происхождения или языка на котором вы говорите. Я обещаю, что буду президентом всех вас, я не предам и не отвернусь ни от кого из вас, порядочных людей нашей страны", - пообещала кандидат на русском языке, так и не объяснив, что ей мешало делать всё это на посту премьера или министра.

Из странностей прочих выступающих - какие-то непонятные реверансы в адрес русофобов-комбатантов, слёзы мамочек, обещающих, что они и их родственники как один голосуют за кандидата и рассуждения о Перестройке, румынском языке и 90-х годах. Санду тоже успели нализать, сравнив с Ангелой Меркель и объявив, что кандидат "креативный человек, талантливый, она будет создавать вам возможности". И это тоже позор.

В общем, программа Санду вполне стоит программы Додона. Отрадно, что кандидаты больше на обещания не заморачиваются, предлагая голосовать эмоциями, а не разумом.

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