Игорь Додон передал президентские полномочия Зинаиде Гречаный

Глава государства Игорь Додон сложил с себя полномочия президента, уйдя в отпуск на период предвыборной кампании.

Сегодня, 2 октября в Молдове официально стартовала избирательная кампания. Согласно Конституции, полномочия президента Молдовы перешли к действующему председателю парламента Зинаиде Гречаной.

Президент не обязан уходить в отпуск на период избирательной кампании, так как у него имеется много конституционных обязательств, однако, по словам Игоря Додона, такое решение он принял, чтобы не было подозрений в использовании административного ресурса.

В настоящий момент ЦИК зарегистрировал шесть кандидатов в президенты: Ренато Усатый (Наша партия), Андрей Нэстасе (ППДП), Тудор Делиу (ЛДПМ), Игорь Додон (Независимый кандидат), Виолета Иванов (партия «ШОР») и Майя Санду (ПДС). Решение о регистрации или отказе в регистрации еще двух кандидатов – Октавиана Цыку (ПНЕ) и Дорина Киртоакэ (Электоральный блок UNIREA), сдавших в ЦИК подписные листы 1 октября, должно быть принято в течение семи дней.

Подготовил Михаил Генчу