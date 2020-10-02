Сотрудники НЦБК задержали восемь человек за торговлю «дозволами» на перевозки в РФ

Правоохранители разоблачили коррупционную схему в Национальном агентстве автотранспорта по продаже бесплатных разрешений на перевозку товаров в Российскую Федерацию.

В поле зрения Национального агентства по борьбе с коррупцией попали восемь человек – бывшие и нынешние сотрудники Национального агентства автотранспорта (ANTA), а также экономические агенты. Они подозреваются в организации преступной схемы, посредством которой они получали незаконную прибыль от продажи «дозволов» на перевозку товаров в Россию.

Согласно материалам уголовного дела, с 2019 года и по настоящее время группа лиц из бывших и нынешних сотрудников ANTA организовала коррупционную схему по продаже разрешений на перевозки грузов в РФ некоторым компаниям, не имевшим на это права. Хотя эти разрешения бесплатны, подозреваемые продавали их по 200-500 евро за единицу.

Было установлено, что на которых разрешениях с помощью специального оборудования и химикатов были подделаны названия фирм и транспортных средств, а затем они были проданы одними экономическими агентами другим. Чтобы скрыть следы преступления, документы объявляли потерявшимися. Сотрудники НЦБК и прокуроры выявили не менее 300 таких случаев фальсификации бланков разрешений на перевозку грузов.

Сегодня, 2 октября, на основании заключения судьи по уголовному преследованию было разрешено проведение восьми обысков: четырех – у бывших и нынешних сотрудников ANTA, трех – у экономических агентов, а также у лица, занимавшегося подделкой разрешений. После завершения следственных действий все эти лица должны быть сопровождены в НЦБК для дачи показаний.

Возбуждено два уголовных дела - за превышение должностных полномочий и подделку государственных документов. Если вина обвиняемых будет доказана, им грозит от двух до шести лет лишения свободы.

Подготовил Михаил Генчу