Кандидат в Президенты Ренато Усатый за всё хорошее и категорически против всего плохого

Из манифеста кандидата на пост президента Молдовы Ренато Усатого, мэра Бельц, мы узнали что Молдове нужен президент, который за всё хорошее и категорически против всего плохого.

"Когда делаются обещания, которые не имеют отношения к должности президента, у меня такое ощущение, что некоторые кандидаты перепутали президентские выборы с парламентскими", - возвестил лидер "Нашей партии", намеревающийся первым же указом распустить законодательный орган, что противоречит Конституции.

Но дальше стало еще интереснее. Справедливо заметив, что никто из кандидатов не предложил "четкий план модернизации страны", Усатый признался, что и он его не предлагает, но "готов заказать у лучших специалистов в мире план модернизации нашей страны".

То есть кандидат на пост президента намекает, что сам такой план родить не может. А план, по его словам, такой, что "без него нельзя возродить экономику, сельское хозяйство, транспорт, без него не появятся заводы, без которых не может существовать ни одно нормальное государство".

Не знаем, нормальные ли государства Сингапур, Лихтенштейн, Монако, Андорра, Мальта, но, видимо, не очень. В общем, Усатый верен себе - много слов, мало смыслов, но всё так задорно, весело, что авось может и прокатит.

А еще у кандидата, который будет первым в бюллетене, какая-то явная асимметрия бровей.

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