Не стало Всеволода Гаврилова, легендарного молдавского актера театра и кино, Народного артиста Молдовы. Об этом сообщили в Государственном русском драматическом театре имени Чехова.

Гаврилов сыграл множество ролей в театре. В кино ему довелось сыграть в культовом фильме Эмиля Лотяну "Табор уходит в небо", где Гаврилов воплотил на экране образ Данило - отца главной героини Рады.

Родился 10 ноября 1942 году в городе Тирасполе. Интересен путь становления актера. Вместе со своим другом, М. Гинсбергом, который настоял в 1959 году на участии в наборе в театральную студию при театре «А. Чехова», в итоге В. Гаврилова зачислили, а его друга нет. Вскоре должен был состояться его дебют в пьесе «Анна Каренина». Ему, восемнадцатилетнему мальчику, дали роль слуги, который должен был выйти и сказать «очень большой монолог» из двух слов: «Кушать подано!». Но выйдя на сцену, и увидев созвездие актрис в шикарных платьях, с декольте… не смог вымолвить ни слова, руководитель театра приказал ему убираться. А вот Ю. А. Соколов, народный артист Молдовы, сумел разглядеть в нем будущего артиста.

Вскоре он уезжает на Урал, служить в рядах советской армии. После возвращения оканчивает Кишиневское музыкальное училище в 1967 году, и поступает в консерваторию. Но на третьем курсе понимает, что занимается не своим делом. Кларнет - замечательный инструмент, но это не он был его призванием!

Гаврилов уезжает в Тирасполь к Н. С. Аронецкой, которая открыла Театр русской драмы и комедии. Его приняли на работу только в качестве рабочего сцены. Но тяга к актерскому делу никуда не делась, и когда он в очередной раз засмотрелся на урок, который вела педагог по речи Н. Д. Алексеева, был ею приглашен посещать уроки и этот труд был вознагражден. Когда заболел артист И. В. Таран, ему доверили играть премьеру - роль Зорина в спектакле Арбузова «Город на заре». Так началась его творческая деятельность.

С 1967 года он стал сниматься в кино. Его первая серьезная роль в кино - роль Пашки в фильме «Офицер запаса» в 1971 году. Затем последовали и другие весомые работы: «Осенние грозы»,1974, «Дмитрий Кантемир», 1974, «Табор уходит в небо», 1976 Вендетта по-еврейски» и т. д. С 1984 года - актер Кишиневского русского театра им. А. П. Чехова.

За его плечами роли в 34 фильмах, но его любимым детищем все же остается театр. А служил В. Гаврилов в театре более 38 лет.

Член Театрального Союза Молдовы с 1973 года, Член Союза кинематографистов 1978.

Ушел человек, ушла эпоха.

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