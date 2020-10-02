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Политика
Игорь Додон - румынским журналистам: В Молдове государственным является молдавский язык
02.10.2020

Президент ответил на провокационный вопрос. Журналисты румынского новостного агентства Agerpres связались с главной молдавского государства Игорем Додоном и решили задать ему вопрос про язык - тот самый, который всегда вызывает раздор в обществе.

Иными словами, они попытались спровоцировать обострение, но у них не очень-то получилось - президент на провокацию не повелся:

- Я думаю, вам надо поменьше писать об идеологии и идентичности, лучше просто помогать решать обычные людские проблемы. Я уверен в том, что в Молдове государственным языком является молдавский, как и записано в Конституции.

И я, как президент страны, уважаю Конституцию. И те, кто считает, что они говорят на румынском, и те, которые говорят на молдавском - все они прекрасно понимают друг друга и не надо искать тут напряжение. Время все расставит по своим местам, - ответил румынам молдавский президент.

Автор: Дан Дудка


 
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